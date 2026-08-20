KPK Periksa Sejumlah Pejabat Unsoed di Mapolresta Banyumas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang di Mapolresta Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026). Mereka disebut berasal dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan pihak swasta.

Pemeriksaan oleh tim KPK berlangsung di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas. Rombongan KPK diketahui tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB.

Hingga sore hari, proses pemeriksaan masih berlangsung. Pihak kepolisian menegaskan ruangan yang digunakan tim KPK hanya dipinjamkan untuk keperluan pemeriksaan.

Dari pantauan di lokasi sekitar pukul 15.32 WIB, Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed, Prof Dr Ir Noor Farid, terlihat keluar dari Gedung Satreskrim.

Noor Farid kemudian berjalan menuju masjid yang berada di kawasan Mapolresta Banyumas untuk melaksanakan salat Asar. Setelah selesai salat, ia kembali menuju Gedung Satreskrim.