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KPK Geledah 2 Kantor Pemkot Madiun, Penyidik Sita Barang Bukti Terkait Dugaan Gratifikasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |20:31 WIB
KPK Geledah 2 Kantor Pemkot Madiun, Penyidik Sita Barang Bukti Terkait Dugaan Gratifikasi
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Perdagangan dan kantor Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun, pada Kamis 1 Oktober 2026.

Penggeledahan ini terkait pengembangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, dalam penggeledahan ini pihaknya menemukan barang bukti yang diduga terkait dengan penerimaan gratifikasi.

"Penyidik menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).

Budi menjelaskan, barang bukti yang disita dilakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik guna menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dimaksud.

Sejauh ini, kata Budi, pengembangan penyidikan ini masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang artinya belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Sampai dengan saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun tersebut," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Madiun KPK OTT KPK Bupati Madiun
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