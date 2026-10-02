Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berkas Perkara Lengkap, Silmy Karim Cs Segera Diseret ke Meja Hijau

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |13:26 WIB
Berkas Perkara Lengkap, Silmy Karim Cs Segera Diseret ke Meja Hijau
Tersangka Silmy Karim (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), yang salah satunya menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim (SK) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada Rabu 30 September 2026.

"Terkait dengan perkara Imigrasi, yaitu dengan sangkaan Pasal Pemerasan 12e dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi Pasal 12B, bahwa pada hari kemarin, penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan tahap dua," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (2/10/2026). 

Budi menjelaskan, dengan pelimpahan ini maka JPU akan menyusun surat dakwaan untuk Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya. 

"Artinya penyidikan perkara ini sudah dipandang lengkap, sehingga dalam waktu 14 hari ke depan JPU akan fokus untuk menyusun surat dakwaan, sehingga nanti akan segera beralih ke tahap persidangan untuk proses pembuktian," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka. 

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kasus korupsi KPK silmy karim
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245210//kasus_kuota_haji-3n2h_large.jpg
Sidang Kuota Haji Besok, Jaksa KPK Hadirkan Bos Maktour hingga Pengurus Asosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245119//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-ObqA_large.jpg
KPK Geledah PT Bela Parahyangan, Sita Dokumen Perpanjangan HGB ke ATR/BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245100//kpk-JlEk_large.jpg
Lagi, KPK Panggil Aspri Ridwan Kamil saat Jabat Gubernur Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245090//yayat-lMZt_large.jpg
KPK Telusuri Glamping dan Kebun 1,5 Hektare Diduga Milik Ipda Yayat di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245078//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-JwEM_large.jpg
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Silmy Karim ke Dosen Universitas Brawijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3244993//kpk-LikV_large.jpg
KPK Geledah Kantor Bela Parahyangan Terkait Kasus ATR/BPN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement