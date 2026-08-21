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Hari Juang Polri, Polres Bekasi Libatkan Ojol dan Warga Jaga Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |11:34 WIB
Hari Juang Polri, Polres Bekasi Libatkan Ojol dan Warga Jaga Kamtibmas
Polres Bekasi Libatkan Ojol dan Warga Jaga Kamtibmas (foto: dok ist)
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BEKASI - Polres Metro Bekasi Kota menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri 2026, dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat. Komunitas ojek online (ojol), relawan, mahasiswa, hingga awak media turut diundang dalam kegiatan tersebut.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Kholis Aryana mengatakan, pelibatan masyarakat dalam peringatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara kepolisian dan warga.

"Warga yang menjadi undangan hadir dengan posisi duduk menyaksikan seluruh petugas kepolisian yang berdiri dalam rangkaian upacara internal," kata Putu Kholis usai upacara, Jumat (21/8/2026).

Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus untuk mengenang sejarah Proklamasi Polisi 1945 yang dipelopori Moehammad Jasin. Peringatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menumbuhkan patriotisme, loyalitas, serta komitmen anggota Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

 

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