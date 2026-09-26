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Moge Hantam Motor Ojol di Senayan, Tiga Orang Jadi Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |19:31 WIB
Moge Hantam Motor Ojol di Senayan, Tiga Orang Jadi Korban
Moge Penabrak Ojol di Senayan (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan motor gede (moge) Kawasaki dengan sepeda motor Honda Beat, yang dikendarai pengemudi ojek online (ojol) terjadi di Jalan Asia Afrika, tepatnya di putaran balik depan Plaza Senayan, Jakarta Pusat.

Kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (26/9/2026) pagi. Momen setelah kecelakaan juga beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @jakartapusat.info.

Dalam video tersebut terlihat kondisi lokasi setelah tabrakan. Sepeda motor dan sejumlah korban tampak masih berada di jalan.

"Kecelakaan libatkan motor besar dan ojol bawa penumpang," tulis keterangan dalam video tersebut.

Kecelakaan itu melibatkan Kawasaki ER650E yang dikendarai DES (15), dan Honda Beat yang dikendarai HS (64), dengan seorang penumpang berinisial S (22).

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa menjelaskan, kecelakaan bermula saat Honda Beat yang dikendarai HS melaju dari arah selatan dan hendak melakukan putar balik di lokasi kejadian.

"Kronologi berdasarkan keterangan diperoleh dari saksi, sebelum terjadinya kecelakaan, motor Beat melaju dari arah selatan menuju selatan kembali atau putar balik," kata Kharisma, Sabtu (26/9/2026).

 

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