Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas Gempa Dahysat Kolombia Meningkat jadi 331 Orang, 406.273 jiwa Terdampak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |01:05 WIB
Korban Tewas Gempa Dahysat Kolombia Meningkat jadi 331 Orang, 406.273 jiwa Terdampak
Ilustrasi.
A
A
A

BOGOTA - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,4 yang melanda wilayah barat Kolombia telah meningkat menjadi 331 orang, menurut laporan terbaru yang dirilis pada Selasa, (26/8/2026) oleh Unit Nasional Manajemen Risiko Bencana (UNGRD).

Badan tersebut menyatakan bahwa 240 orang masih dinyatakan hilang, sementara 4.449 orang terluka dan 364 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Secara keseluruhan, 406.273 jiwa dari 188.034 keluarga telah terdaftar secara resmi sebagai pihak yang terdampak di 494 wilayah administratif (municipality) yang tersebar di 16 dari 32 departemen di Kolombia, demikian dilansir TRT.

Gempa bumi yang terjadi pada pukul 07.34 waktu setempat (12.34 GMT) tanggal 10 Agustus ini merupakan peristiwa seismik terkuat yang melanda Kolombia pada abad ini. Pusat gempa (episentrum) terletak di dekat San Jose del Palmar di departemen Choco (wilayah pesisir Pasifik) pada kedalaman menengah sekitar 110 kilometer.

Bencana ini telah menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan infrastruktur publik di seluruh wilayah barat Kolombia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh UNGRD pada hari Selasa, sebanyak 33.275 rumah hancur total, sementara 185.889 rumah lainnya mengalami kerusakan.

Sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan esensial juga sangat terdampak. UNGRD melaporkan adanya kerusakan pada 376 pusat layanan kesehatan, 3.819 fasilitas pendidikan, dan 4.337 fasilitas umum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238373//prabowo-Q9rb_large.jpg
Ketika Prabowo Tanya MBG ke Korban Gempa NTT: Mau Dilanjutkan atau Tidak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238369//prabowo_subianto-6ehG_large.jpg
Prabowo Sampaikan Belasungkawa saat Kunjungi Posko Pengungsian Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238327//infrastruktur-fsYo_large.jpg
Pemulihan Infrastruktur, Penanganan Pascagempa di NTT Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/482/3238308//kemenkes-YxQE_large.jpg
RS Darurat di NTT Sudah Lakukan Lebih dari 10 Operasi Patah Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238326//prabowo-IgmB_large.jpg
Prabowo Ungkap Alasan Baru ke NTT Pascagempa: Sengaja di Awal Tidak Mau Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238325//bnpb-oPa4_large.jpg
Korban Gempa NTT: 105 Orang Meninggal Dunia, 1.678 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement