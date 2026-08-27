Kasus Pemotongan Insentif Pajak, KPK Geledah Kantor Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (27/8/2026) melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

"Pada hari ini, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Dalam penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terkait pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penyidik, kata Budi, selanjutnya akan melakukan penelaahan atas temuan tersebut.

"Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan dalam penggeledahan tersebut," lanjut Budi.

Pengusutan perkara ini bermula saat beredar kabar mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat daerah di Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis (20/7/2026) pekan lalu. Pada hari yang sama, KPK sempat membantah kabar operasi senyap tersebut.

Namun kemudian, KPK mengumumkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum atas perkara tersebut. Hingga saat ini, KPK belum menetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka.

(Rahman Asmardika)

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