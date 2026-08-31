Penampakan Markas Ormas GRIB Jaya di Kedoya Jakbar yang Terbakar Dini Hari

JAKARTA - Posko atau markas organisasi masyarakat (Ormas) GRIB Jaya yang berada di Kedoya, Jakarta Barat kebakaran. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api.

"Objek posko Ormas (GRIB)," kata Kasie Ops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Syaiful menyebut, kebakaran dilaporkan pada pukul 02.49 WIB dini hari tadi. Petugas kemudian mulai melakukan pemadaman pada pukul 02.57 WIB. "Pengerahan akhir 8 unit dan 40 personel," ujarnya.

Diketahui, api berhasil dipadamkan pada pukul 03.28 WIB. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. "Situasi pemadaman selesai." tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.