Kemendagri Dorong Potensi Generasi Muda Lewat Festival Negeri Kami 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri menerima audiensi dari International Creatives Exchange (ICE) di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini digelar untuk membahas persiapan dan konsep penyelenggaraan Festival Negeri Kami 2026.

Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik, menyambut baik audiensi yang merupakan tindak lanjut atas permohonan pihak ICE tersebut.

Dikatakannya, selain memaparkan konsep acara, ICE juga berkonsultasi untuk memperoleh arahan terkait koordinasi serta pelibatan pemerintah daerah dalam menyukseskan FNK 2026.

"Festival Negeri Kami 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24–25 Oktober 2026 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, dengan mengusung tema Merayakan Ragam, Menyatukan Negeri,” ujar Akmal, Selasa (1/9/2026).

Dia menjelaskan, kegiatan ini dirancang sebagai wadah kolaboratif bagi 38 provinsi di Indonesia untuk menampilkan kekayaan seni dan budaya, produk unggulan daerah, sektor UMKM, ekonomi kreatif, hingga potensi generasi muda dan komunitas lokal.

"Melalui audiensi ini, Kemendagri membuka ruang diskusi guna memetakan bentuk sinergi dan dukungan yang dapat dibangun sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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