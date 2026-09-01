Siswi SMA di Matraman Hilang Usai Kenalan Lewat Aplikasi Kencan, Begini Kronologinya!

JAKARTA - Seorang siswi SMA berinisial F di Matraman, Jakarta Timur, dilaporkan hilang. Diduga, F sebelumnya pergi bersama seorang pria yang dikenalnya melalui aplikasi kencan.

Sebelum menghilang, F sempat meminta izin kepada keluarganya untuk pergi bersama pria tersebut pada Sabtu sore, 29 Agustus 2026. Pria yang ditemuinya diketahui merupakan warga Bogor, Jawa Barat.

Kanit Reskrim Polsek Matraman, Iptu Ferdian membenarkan F dan pria tersebut berkenalan melalui aplikasi kencan sebelum memutuskan untuk bertemu.

"Jadi mereka kenal di aplikasi. Iya (aplikasi kencan)," katanya, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan keduanya kemudian berlanjut dengan perjalanan bersama. Sebelum pergi, pria tersebut sempat datang ke rumah F setelah sebelumnya diminta untuk dijemput.

"Tadinya minta tolong si perempuan ini ke kakaknya minta jemput (pria kenalan), tapi nggak mau. Akhirnya disuruh lah si cowok ini jalan kaki, ke rumahnya di Kayu Manis,”ujarnya.

“Setelah itu ke rumahnya si perempuan ini, perginya juga pamit. Pergi mereka izinnya ke Pademangan, setelah itu pergi lagi izinnya mau ke Lapangan Banteng mau nonton konser," lanjut dia.

Namun, setelah itu kabar F tiba-tiba terputus. Keluarga yang mulai khawatir akhirnya melaporkan hilangnya F kepada polisi.

Laporan tersebut dibuat pada Minggu, 30 Agustus 2026, setelah F tidak kunjung memberikan kabar kepada keluarga. Polisi menegaskan laporan yang dibuat merupakan laporan orang hilang, bukan laporan penculikan.

"Setelah itu nggak ada kabar. Beliau (orang tua) baru laporan orang hilang, bukan penculikan laporannya. Dilaporkan hari Minggu 1x24 jam kalau orang hilang, orang tua yang melapor," ujarnya.