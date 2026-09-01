Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswi SMA di Matraman Hilang Usai Kenalan Lewat Aplikasi Kencan, Begini Kronologinya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |23:03 WIB
Siswi SMA di Matraman Hilang Usai Kenalan Lewat Aplikasi Kencan, Begini Kronologinya!
Ilustrasi Orang Hilang/AI
A
A
A

JAKARTA - Seorang siswi SMA berinisial F di Matraman, Jakarta Timur, dilaporkan hilang. Diduga, F sebelumnya pergi bersama seorang pria yang dikenalnya melalui aplikasi kencan.

Sebelum menghilang, F sempat meminta izin kepada keluarganya untuk pergi bersama pria tersebut pada Sabtu sore, 29 Agustus 2026. Pria yang ditemuinya diketahui merupakan warga Bogor, Jawa Barat.

Kanit Reskrim Polsek Matraman, Iptu Ferdian membenarkan F dan pria tersebut berkenalan melalui aplikasi kencan sebelum memutuskan untuk bertemu.

"Jadi mereka kenal di aplikasi. Iya (aplikasi kencan)," katanya, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan keduanya kemudian berlanjut dengan perjalanan bersama. Sebelum pergi, pria tersebut sempat datang ke rumah F setelah sebelumnya diminta untuk dijemput.

"Tadinya minta tolong si perempuan ini ke kakaknya minta jemput (pria kenalan), tapi nggak mau. Akhirnya disuruh lah si cowok ini jalan kaki, ke rumahnya di Kayu Manis,”ujarnya.

“Setelah itu ke rumahnya si perempuan ini, perginya juga pamit. Pergi mereka izinnya ke Pademangan, setelah itu pergi lagi izinnya mau ke Lapangan Banteng mau nonton konser," lanjut dia.

Namun, setelah itu kabar F tiba-tiba terputus. Keluarga yang mulai khawatir akhirnya melaporkan hilangnya F kepada polisi.

Laporan tersebut dibuat pada Minggu, 30 Agustus 2026, setelah F tidak kunjung memberikan kabar kepada keluarga. Polisi menegaskan laporan yang dibuat merupakan laporan orang hilang, bukan laporan penculikan.

"Setelah itu nggak ada kabar. Beliau (orang tua) baru laporan orang hilang, bukan penculikan laporannya. Dilaporkan hari Minggu 1x24 jam kalau orang hilang, orang tua yang melapor," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/338/3234974//ilustrasi-VNsz_large.jpg
Cari Korban Lewat Aplikasi Kencan, Wanita Pencuri Motor Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182919//ilustrasi-Bj9w_large.jpg
5 Aplikasi Kencan Online yang Paling Banyak Dipakai di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170178//polri-WR4s_large.jpg
3 Orang Hilang saat Demo Ricuh Jakarta, Polda Metro Bentuk Tim Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160330//kasus_pemerkosaan-saiD_large.jpg
Janji Kencan Aplikasi Berujung Petaka, Wanita Ini Diperkosa dan Dirampok di Tengah Kebun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/612/3159937//love_scamming-tzfF_large.jpg
Apa Itu Love Scamming? Waspadai Penipuan Asmara di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/525/3159282//sungai_citarum-dl9E_large.jpg
Guru SMAN 1 Bandung Dilaporkan Hilang, Tinggalkan Surat Wasiat Ingin Terjun ke Citarum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement