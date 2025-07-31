Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Guru SMAN 1 Bandung Dilaporkan Hilang, Tinggalkan Surat Wasiat Ingin Terjun ke Citarum

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |01:05 WIB
Guru SMAN 1 Bandung Dilaporkan Hilang, Tinggalkan Surat Wasiat Ingin Terjun ke Citarum
Sungai Citarum (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Ardie Richardiansyah, guru mata pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Bandung, dilaporkan hilang sejak Kamis 24 Juli 2025.

Sebelum menghilang, pria berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini disebut sempat menulis surat wasiat berisi keinginan untuk terjun ke Sungai Citarum.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Bandung, Kardiana, membenarkan bahwa pihak sekolah menerima laporan hilangnya Ardie dari keluarganya. Menurutnya, keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Coblong.

“Kami kehilangan guru ekonomi, namanya Pak Ardie, sejak Kamis (24/7) lalu. Kabar ini kami peroleh dari pihak keluarga, dan sudah dilaporkan ke kepolisian,” kata Kardiana, Rabu (30/7/2025).

Menurut Kardiana, komunikasi terakhir dengan Ardie terjadi pada Rabu (23/7), sehari sebelum dilaporkan hilang. Saat itu, tidak ada tanda-tanda bahwa Ardie tengah menghadapi persoalan pribadi atau tekanan tertentu.

“Kami menduga hilangnya korban berkaitan dengan urusan pribadi. Tapi sejauh yang kami tahu, dia terlihat baik-baik saja. Anak ini supel, gaul, dan tidak pernah curhat soal masalah,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170178//polri-WR4s_large.jpg
3 Orang Hilang saat Demo Ricuh Jakarta, Polda Metro Bentuk Tim Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147828//sungai_tercemar-uCkm_large.jpeg
60 Persen Sungai di Indonesia dalam Kondisi Tercemar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/525/3141530//viral_jembatan_cijeruk_patah_bikin_panik_pengendara_9_motor_terendam-McDk_large.jpg
Viral! Jembatan Cijeruk Patah Bikin Panik Pengendara, 9 Motor Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/525/3137173//pemilik_jembatan_viral_di_sungai_citarum_bakal_urus_izin_ke_bbws-nicY_large.jpg
Pemilik Jembatan Viral di Sungai Citarum Bakal Urus Izin ke BBWS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/525/3118436//sungai_citarum_di_cicukang-IA2g_large.JPG
Sempat Dibersihkan, Sungai Citarum di Oxbow Cicukang Kembali Dipenuhi Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/525/3117282//banjir_bandung-Jijv_large.JPG
Hujan Deras, 14 Kampung di Dayeuhkolot Bandung Terendam Banjir Akibat Luapan Sungai Citarum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement