Guru SMAN 1 Bandung Dilaporkan Hilang, Tinggalkan Surat Wasiat Ingin Terjun ke Citarum

BANDUNG - Ardie Richardiansyah, guru mata pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Bandung, dilaporkan hilang sejak Kamis 24 Juli 2025.

Sebelum menghilang, pria berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini disebut sempat menulis surat wasiat berisi keinginan untuk terjun ke Sungai Citarum.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Bandung, Kardiana, membenarkan bahwa pihak sekolah menerima laporan hilangnya Ardie dari keluarganya. Menurutnya, keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Coblong.

“Kami kehilangan guru ekonomi, namanya Pak Ardie, sejak Kamis (24/7) lalu. Kabar ini kami peroleh dari pihak keluarga, dan sudah dilaporkan ke kepolisian,” kata Kardiana, Rabu (30/7/2025).

Menurut Kardiana, komunikasi terakhir dengan Ardie terjadi pada Rabu (23/7), sehari sebelum dilaporkan hilang. Saat itu, tidak ada tanda-tanda bahwa Ardie tengah menghadapi persoalan pribadi atau tekanan tertentu.

“Kami menduga hilangnya korban berkaitan dengan urusan pribadi. Tapi sejauh yang kami tahu, dia terlihat baik-baik saja. Anak ini supel, gaul, dan tidak pernah curhat soal masalah,” ungkapnya.