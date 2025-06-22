Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Longsor Terjang Parigi Moutong Sulteng, 7 Orang Hilang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |23:10 WIB
Longsor Terjang Parigi Moutong Sulteng, 7 Orang Hilang
Longsor di Parigi Moutong, Sulteng (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

SULTENG - Tanah longsor melanda Desa Tirtanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pada Sabtu 21 Juni 2025. Tujuh orang dilaporkan hilang.

“Laporan yang diterima BNPB, tanah longsor diduga menimbun satu gubuk tempat warga sedang berteduh. Tujuh orang dilaporkan hilang dalam peristiwa tersebut,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Minggu (22/6/2025).

Ia menyebutkan, peristiwa tanah longsor tersebut diduga dipicu akibat hujan dengan intensitas sedang yang menyebabkan pergerakan tanah di kawasan tersebut. Proses pencarian masih berlangsung oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur BPBD, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.

“Namun, proses pencarian mengalami kendala berupa terbatasnya jaringan komunikasi di lokasi kejadian yang berada di wilayah dengan akses sulit,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
