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Wakapolda Metro Jaya Resmi Naik Pangkat Jadi Irjen 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |17:01 WIB
Wakapolda Metro Jaya Resmi Naik Pangkat Jadi Irjen 
Wakapolda Irjen Dekananto Eko Purwono (foto: Okezone)
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JAKARTA - Jabatan Wakapolda Metro Jaya resmi naik setingkat lebih tinggi. Kini, posisi tersebut dijabat oleh pati Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen). 

Dengan begitu, Dekananto Eko Purwono yang kini menjabat Wakapolda Metro Jaya resmi menyandang pangkat Irjen. 

Kenaikan pangkat Irjen itu juga diketahui berdasarkan foto yang dirilis oleh Divisi Humas Polri dalam upacara serah terima jabatan pejabat Polri yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu (2/9/2026). 

Dalam proses tersebut, Dekananto sudah resmi menyandang bintang dua di pundaknya. 

Kapolri pimpin serah terima jabatan 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pati Polri. Mencakup sejumlah jabatan strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

Berdasarkan daftar pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, sejumlah posisi mengalami pergantian sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri.

 

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Topik Artikel :
kapolri Polri Wakapolda Metro
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