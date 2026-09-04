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Disorot Gegara Hadiri Miss Equality World di Thailand, Arya: Saya Datang sebagai Tokoh Bali

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |16:05 WIB
Disorot Gegara Hadiri Miss Equality World di Thailand, Arya: Saya Datang sebagai Tokoh Bali
Anggota DPD RI asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna (foto: dok instagram)
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JAKARTA - Anggota DPD RI asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna menegaskan kehadirannya dalam acara Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand, yang dinilai secara tidak langsung mempromosikan LGBT, bukan sebagai senator. Dia menyebut kehadirannya dalam acara tersebut atas nama tokoh Bali.

“Kalau saya, yang pasti kemarin acara yang di Thailand itu saya datang mewakili lembaga Hindu ya. Jadi sebagai tokoh Bali, jadi tidak ada kaitan sama jabatan saya di mana pun,” kata Arya, Jumat (4/9/2026).

Arya menjelaskan, acara tersebut terdiri atas berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari peluncuran pariwisata ASEAN, pemberian penghargaan, pameran, hingga diskusi.

Dia mengaku hadir dalam sesi pemberian penghargaan serta peluncuran video promosi wisata Bali. Arya juga mendapat penghargaan dalam acara tersebut.

“Mereka sudah membuat video yang baik ya untuk promosi Bali, alamnya, pantainya. Saya menerima penghargaan atas nama tokoh budaya Bali. Jadi ya maka dari itu kita biasa kalau di Bali menerima penghargaan dari kalangan-kalangan mana pun, ya namanya orang memberi penghargaan kan kita hargai dong seperti itu,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Arya Wedakarna DPD RI LGBT
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