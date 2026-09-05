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Gus Kikin Akui Sudah Punya Rancangan Pengurus PBNU: Segera Kita Selesaikan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |14:52 WIB
Gus Kikin Akui Sudah Punya Rancangan Pengurus PBNU: Segera Kita Selesaikan
Ketua Umum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, menyatakan pihaknya telah memiliki rancangan struktur kepengurusan PBNU masa khidmah 2026-2031. Namun, hingga kini baru satu-dua nama yang masuk dalam susunan tersebut.

"Ini baru satu dua orang dan ya memang belum sempat. Ini karena berapa hari ini? Hari kelima ya, dan memang baru sedikit yang bisa kita susun. Dan tapi kita sudah punya apa rancangan-rancangan. Insyaallah nanti segera kita selesaikan ini," kata Gus Kikin usai menghadiri pembukaan Global Islamic Holistic Education Summit (GIHES) di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Dia menjelaskan, penyusunan struktur kepengurusan organisasi biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 hari setelah Muktamar NU rampung.

"Ya kalau program ya biasalah ada kelambatan-kelambatan karena belum tersusun, tapi kan memang selalu menyusun itu emang waktunya 30 hari lah standarnya ya dan itu udah umum setiap muktamar kemudian 30 hari baru tersusun itu," ucapnya.

Gus Kikin berharap penyusunan struktur kepengurusan segera rampung sehingga PBNU dapat kembali menjalankan berbagai program organisasi.

"Nah doakan bisa cepat selesai nanti habis itu kita mulai dengan program-program NU ke depan lagi," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
NU Gus Kikin PBNU
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