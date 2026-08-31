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Gus Kikin Jadi Ketum PBNU, Sosok Akomodatif Merangkul Semua Kelompok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |16:21 WIB
Gus Kikin Jadi Ketum PBNU, Sosok Akomodatif Merangkul Semua Kelompok
Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengucapkan selamat kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar sebagai pimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia meyakini, kedua sosok itu bisa merangkul semua kelompok dan mengakomodasi semua aspirasi nahdliyin.

"Tentunya kami menyampaikan selamat kepada Kiai Miftach dan Gus Kikin. Kami yakin Kiai Miftach dan Gus Kikin bisa membawa NU untuk terus menjaga persatuan bangsa," kata Sarmuji, Senin (31/8/2026).

Sarmuji mengatakan, pemimpin PBNU yang baru mempunyai tugas untuk kembali menyatukan berbagai faksi akibat Muktamar. Ia yakin Gus Kikin bisa menjadi sosok yang menjadi jembatan berbagai kelompok di PBNU.

"Kami yakin Gus Kikin bisa menjadi sosok yang akomodatif, merangkul semua kelompok di PBNU yang mungkin sempat memanas karena Muktamar," ujarnya.

Pihaknya juga mengenal sosok Gus Kikin sebagai orang yang sangat bijaksana, teladan yang bisa membawa NU guyub, adem bagi semuanya.  Di bawah kepemimpinan Gus Kikin, ia meyakini PBNU akan menjadi rumah besar umat yang teduh dan bisa menjadi harapan baru bagi warga Nahdliyin dalam menjaga NKRI.

"Saya berharap NU terus menjadi kabar gembira bagi bangsa Indonesia dan warga Nahdliyin bisa bangga menjadi anggotanya," ungkapnya.

"Juga PBNU akan terus menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus memperkuat kecintaan pada NKRI," tuturnya.

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