Tim Formatur Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan PBNU 2026-2031

JAKARTA - Ketua Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan tim formatur memiliki waktu satu bulan untuk menyusun kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031.

"Dikasih waktu satu bulan. Dikasih satu bulan tim formatur untuk menyusun kepengurusan," ujar Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Kendati demikian, Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya penyusunan kepengurusan PBNU kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

"Ya kita serahkan kepada Ketua Formatur Rais Aam, sekretarisnya Ketua Umum, selebihnya ada beberapa anggota formatur," terang Gus Ipul.

Sebelumnya, tim formatur untuk menyusun kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031 mulai dibentuk setelah Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU. Pimpinan Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU, Ganefri, berkata, berdasarkan Pasal 11 Bab V tentang formatur, terdapat enam orang yang mewakili tiga wilayah, yakni Timur, Tengah, dan Barat. Selain itu, terdapat unsur tuan rumah dalam tim formatur.