Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Formatur Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan PBNU 2026-2031

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |06:03 WIB
Tim Formatur Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan PBNU 2026-2031
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan tim formatur memiliki waktu satu bulan untuk menyusun kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031.

"Dikasih waktu satu bulan. Dikasih satu bulan tim formatur untuk menyusun kepengurusan," ujar Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Kendati demikian, Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya penyusunan kepengurusan PBNU kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

"Ya kita serahkan kepada Ketua Formatur Rais Aam, sekretarisnya Ketua Umum, selebihnya ada beberapa anggota formatur," terang Gus Ipul.

Sebelumnya, tim formatur untuk menyusun kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031 mulai dibentuk setelah Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU. Pimpinan Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU, Ganefri, berkata, berdasarkan Pasal 11 Bab V tentang formatur, terdapat enam orang yang mewakili tiga wilayah, yakni Timur, Tengah, dan Barat. Selain itu, terdapat unsur tuan rumah dalam tim formatur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ketum PBNU Muktamar NU PBNU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239294/presiden_prabowo-Km1P_large.jpg
Tutup Muktamar Ke-35 NU, Prabowo Tegaskan Ingin Rakyat Keluar dari Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239292/gus_kikin-NALk_large.jpg
Gus Kikin Jadi Ketum PBNU, Sosok Akomodatif Merangkul Semua Kelompok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239165/pbnu-r1iC_large.jpg
Kiai Miftachul Akhyar Kembali Terpilih Jadi Rais Aam PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239163/muktamar_nu-IYLs_large.png
PBNU 2021-2026 Demisioner, Miftachul Akhyar: Semoga Amanah Khidmah yang Husnul Khatimah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239158/pbnu-A1Du_large.jpg
9 Anggota AHWA Muktamar Ke-35 NU Segera Bersidang Tetapkan Rais Aam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239152/muktamar_nu-AjgZ_large.jpg
Daftar 9 Ulama Terpilih Jadi AHWA dalam Muktamar Ke-35 NU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement