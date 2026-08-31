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Pukul Kentongan, Prabowo Resmi Tutup Muktamar Ke-35 NU

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |12:52 WIB
Pukul Kentongan, Prabowo Resmi Tutup Muktamar Ke-35 NU
Presiden Prabowo Subianto memukul kentongan secara simbolis menutup Muktamar Ke-35 NU.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menutup Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dengan pemukulan kentongan secara simbolis di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo didampingi Rais Aam PBNU terpilih KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Ketua Umum PBNU masa khidmah 2021–2026 KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar Ke-35 NU Saifullah Yusuf, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Dengan mengucapkan alhamdulillah, pada hari Senin, 31 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menutup Muktamar Ke-35 NU,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menyampaikan selamat kepada KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) yang terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.

“Yang saya muliakan Rais Aam PBNU terpilih, KH Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, yang saya hormati, beserta seluruh jajaran PBNU dan muktamirin yang hadir,” kata Prabowo.

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