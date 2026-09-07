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Sejumlah Gunung Api Erupsi, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Tanggap Darurat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |09:56 WIB
Sejumlah Gunung Api Erupsi, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Tanggap Darurat
Gunung Anak Krakatau. (Foto: PVMBG)
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JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, mendesak pemerintah agar tidak sekadar fokus pada penanganan darurat bencana secara umum terkait maraknya erupsi gunung berapi di Tanah Air. Ia menekankan pentingnya jaminan kesiapan sektor kesehatan yang mumpuni untuk melindungi masyarakat di wilayah terdampak secara komprehensif.

Pernyataan ini dilontarkan Ranny merespons aktivitas vulkanik dari sejumlah gunung api di Indonesia. Ia menilai, sebaran abu vulkanik ke wilayah permukiman berpotensi mengganggu kesehatan warga, khususnya saluran pernapasan, mata, dan kulit.

“Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Jika terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan, mengiritasi mata dan kulit, serta memperburuk kondisi warga yang memiliki gangguan pernapasan,” ujar Ranny.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan masker, obat-obatan, tenaga kesehatan, serta kesiapan puskesmas dan rumah sakit di wilayah yang berpotensi terdampak.

Menurut Ranny, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan harus mendapat perhatian khusus.

Selain itu, aspek air bersih, keamanan pangan, sanitasi, dan kebersihan lingkungan juga harus menjadi bagian dari penanganan selama masa tanggap darurat.

“Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian kita bergerak. Sistem kesehatan harus sudah siap sebelum dampaknya meluas,” tegasnya.

 

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