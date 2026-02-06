Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Ingatkan Pemerintah Waspada Potensi Penularan Virus Nipah di Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |10:00 WIB
DPR Ingatkan Pemerintah Waspada Potensi Penularan Virus Nipah di Indonesia
Sejumlah Bandara di Asia Terapkan Protokol Ketat Ala Pandemi untuk Antisipasi Virus Nipah. (Foto: People)
A
A
A

JAKARTA – Potensi penularan virus Nipah di Indonesia perlu diwaspadai di tengah peningkatan kasus di sejumlah negara, demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Meski belum ditemukan kasus terkonfirmasi virus Nipah pada manusia di Indonesia, pemerintah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Namun, kewaspadaan tetap harus diperkuat mengingat karakter virus yang bersifat zoonotik dan memiliki tingkat kematian yang tinggi,” kata Netty dalam keterangannya yang dikutip Jumat (6/2/2026).

Virus Nipah menyebabkan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Reservoir alami virus Nipah adalah kelelawar buah, dan penularan ke manusia dapat terjadi melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi.

Netty menilai, kewaspadaan yang dilakukan pemerintah merupakan langkah pencegahan yang proporsional.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/482/3199727//nipah-9Lin_large.jpg
Heboh Virus Nipah di Kawasan Asia, Kenali Gejala dan Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/25/3199554//bandara-8nSW_large.jpg
Thailand hingga Singapura Perketat Kawasan, Waspada Virus Nipah Jelang Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199319//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-UPpf_large.jpg
Pramono Klaim Jakarta Nihil Kasus Virus Nipah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/25/3199248//bandara-ETMD_large.jpg
Viral! Sejumlah Bandara di Asia Terapkan Protokol Ketat Ala Pandemi untuk Antisipasi Virus Nipah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/482/3198257//virus_nipah-71LQ_large.jpg
7 Fakta Virus Nipah yang Mematikan dan Belum Ada Vaksinnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/482/3198247//sakit-MtIr_large.jpg
Virus Mematikan Nipah Merebak, Ini Gejala dan Alur Penularan yang Perlu Diketahui 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement