Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Tertahan Imbas Erupsi Anak Krakatau, Sidang Praperadilan Jilid 5 Roy Suryo Ditunda

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |13:04 WIB
Hakim Tertahan Imbas Erupsi Anak Krakatau, Sidang Praperadilan Jilid 5 Roy Suryo Ditunda
Roy Suryo.
A
A
A

JAKARTA – Sidang praperadilan yang diajukan oleh Roy Suryo Notodiprojo terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terpaksa ditunda hingga Selasa (8/9/2026) siang. Penundaan ini terjadi karena hakim tunggal yang memimpin perkara tersebut, I Ketut Darpawan, masih tertahan di Bali akibat pembatalan penerbangan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung Senin (7/9/2026) pukul 08.30 WIB itu ditunda lantaran sang hakim mengalami kendala transportasi udara dari Pulau Dewata.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menjelaskan bahwa hakim yang bersangkutan saat ini berada dalam kondisi force majeure akibat gangguan penerbangan sejak kemarin sehingga tak bisa menghadiri persidangan hari ini.

"Hakim yang bersangkutan dalam keadaan force majeure akibat dampak erupsi yang menyebabkan semua penerbangan dibatalkan sejak kemarin pagi, sehingga tidak dapat kembali ke Jakarta seperti yang telah dijadwalkan," kata Halida saat dikonfirmasi, Senin (7/9/2026).

Menurut Halida, Hakim I Ketut Darpawan tengah berupaya menempuh perjalanan darat dan laut untuk kembali ke Jakarta agar dapat melaksanakan persidangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/33/3240589//haykal_kamil-Np9M_large.jpg
Haykal Kamil Langsung Stok Sembako hingga Batalkan ke Luar Kota usai Erupsi Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240583//erupsi-N2ZT_large.jpg
Abu Vulkanik Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kerugian Maskapai Bisa Tembus Rp130 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/398/3240577//jemaah_umrah-93oz_large.jpg
Kemenhaj Minta PPIU Perhatikan Kebutuhan Jemaah Umrah yang Terdampak Erupsi Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/194/3240563//menjemur_pakaian_saat_abu_vulkanik_gunung_anak_krakatau-bzt0_large.jpg
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Bertebaran, Ini Cara Aman Menjemur Pakaian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240573//gunung_anak_krakatau-ls7E_large.jpg
Erupsi Berakhir, Gunung Anak Krakatau Dipantau Berpotensi Tinggi Kembali Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/612/3240552//cara_membersihkan_paparan_abu_vulkanik_di_rumah-9BTE_large.jpg
Erupsi Gunung Anak Krakatau, Menkes Budi Gunadi Ingatkan Cara Aman Bersihkan Abu Vulkanik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement