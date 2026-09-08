Polri Waspadai Isu Aksi Black September

JAKARTA - Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa personel kepolisian harus mewaspadai munculnya isu aksi Black September. Ia meminta jajaran bersiap untuk menghadapi rencana tersebut.

"Ke depan masih terdapat aksi-aksi yang harus kita hadapi, salah satunya adalah isu Black September, di mana prediksi aksi unjuk rasa akan terpusat pada tanggal 24 September yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional serta Peringatan Semanggi II," kata Dedi, Selasa (8/9/2026).

Ia meminta agar anggotanya melakukan persiapan untuk mencegah adanya konflik yang timbul akibat penanganannya tidak dilakukan dengan baik. Mantan Kadiv Humas Polri ini mencontohkan sejumlah aksi demo yang dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah seperti May Day hingga demo Agustus 2026.

"Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang wajib kita hormati dan kita lindungi. Namun pada saat yang sama, Polri dalam menggelar Operasi Aman Nusa I juga harus memiliki kesiapan untuk mencegah setiap potensi eskalasi agar tidak berkembang menjadi konflik, kekerasan, maupun gangguan kamtibmas yang lebih luas," ujar Dedi.