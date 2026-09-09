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Nyatakan Dukungan untuk Pemerintah, Asosiasi Kepala Desa: Kami Tak Mau Meludah ke Atas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |18:05 WIB
Nyatakan Dukungan untuk Pemerintah, Asosiasi Kepala Desa: Kami Tak Mau Meludah ke Atas
Ketua Umum DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Irawadi.
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JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Irawadi, menegaskan komitmen organisasinya untuk selalu mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat dan mengibaratkan kritik terhadap pusat sama dengan "meludah ke muka sendiri".

Pernyataan itu diungkapkan Irawadi usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, serta Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Ia mengaku pihaknya merasa dihargai lantaran kini dapat berkomunikasi secara langsung dengan jajaran DPR RI dan pemerintah.

"Saat ini desa benar-benar merasa dihargai. Bisa bypass komunikasi. Saya kepala desa, pemerintah terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR, juga kementerian. Ini hal yang sangat kami banggakan," ujar Irawadi.

Kendati demikian, Irawadi menyatakan AKSI akan terus mendukung dan patuh terhadap Pemerintah Pusat. Ia pun mengibaratkan AKSI seperti "meludah" ke muka sendiri bila mengkritik pemerintah.

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