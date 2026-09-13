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Prabowo: PBB Harus Lebih Representatif dan Responsif untuk Masyarakat Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |09:55 WIB
Prabowo: PBB Harus Lebih Representatif dan Responsif untuk Masyarakat Dunia
Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers
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JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tetap berada di pusat sistem multilateral dengan reformasi agar lebih representatif, responsif, dan mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat dunia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, Sabtu (12/9/2026).

“PBB harus lebih representatif, lebih responsif, dan lebih mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat kita. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga keuangan internasional kita juga harus berkembang. Perdagangan dan mata uang tidak boleh dipersenjatai,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai, penguatan sistem multilateral perlu dilakukan untuk mendukung kebutuhan serta kepentingan seluruh negara, baik negara besar maupun kecil, kuat maupun lemah.

Dalam konteks tersebut, Kepala Negara menekankan peran BRICS dalam memperkuat kapasitas kolektif untuk berkontribusi terhadap ketahanan global.

“BRICS mewakili setengah dari seluruh umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian global serta perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar di dunia dan para produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang sangat besar,” ujar Kepala Negara.

Prabowo menekankan kekuatan kolektif BRICS sebagai modal penting untuk memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Menurut Kepala Negara, mobilisasi sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kemampuan Global South untuk membiayai masa depannya sendiri.

 

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Topik Artikel :
BRICS PBB Prabowo Subianto
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