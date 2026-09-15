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Pemerintah Sebut Transmigrasi Perpindahan Penduduk dari Miskin Jadi Sejahtera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |12:12 WIB
Pemerintah Sebut Transmigrasi Perpindahan Penduduk dari Miskin Jadi Sejahtera
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara
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JAKARTA  —Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan transmigrasi saat ini harus diukur dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dari jumlah penduduk yang dipindahkan.

Transformasi tersebut diarahkan agar masyarakat lokal dan transmigran memperoleh manfaat nyata berupa pengembangan usaha, peningkatan nilai jual komoditas lokal, serta terbukanya peluang ekonomi baru.

“Transmigrasi hari ini tidak boleh lagi hanya sekadar memindahkan penduduk,” ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dikutip Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, transmigrasi harus mampu meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya bagi para transmigran, tetapi juga masyarakat lokal di sekitarnya.

Dia melanjutkan, pembangunan kawasan transmigrasi harus dimulai dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Karena itu, pemerintah dan perguruan tinggi perlu membantu warga mengidentifikasi potensi ekonomi, meningkatkan kualitas produk, serta menghubungkannya dengan kebutuhan pasar.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat hasil pertanian dan komoditas lokal tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memberikan penghasilan lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kunjungannya di Merauke, Iftitah mengapresiasi Tim Ekspedisi Patriot yang selama sekitar satu bulan mendampingi masyarakat dan mengembangkan sejumlah potensi ekonomi di Kawasan Transmigrasi Prafi.

Dia juga meminta TEP tidak hanya menghasilkan kajian akademik, tetapi juga membantu masyarakat menentukan produk unggulan yang layak dikembangkan berdasarkan ketersediaan bahan baku, kualitas produk, kapasitas masyarakat, dan kebutuhan pasar.

“Temukan produk unggulan yang benar-benar dapat dikembangkan. Jangan hanya melihat apa yang bisa dibuat, tetapi juga siapa yang akan membeli dan bagaimana produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

 

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Topik Artikel :
Pemerintah Transmigrasi papua
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