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Pengungsi Maybrat Keluhkan Situasi Konflik ke Pansus DPD RI

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |09:42 WIB
Pengungsi Maybrat Keluhkan Situasi Konflik ke Pansus DPD RI
Pengungsi Maybrat Keluhkan Situasi Konflik ke DPD RI (foto: ist)
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JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI turun ke Sorong, Papua Barat Daya, untuk menyerap aspirasi masyarakat terdampak konflik, khususnya di Kabupaten Maybrat dan wilayah sekitarnya, Senin 14 September 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi korban dan pengungsi sekaligus menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah.

Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Filep Wamafma, mengatakan kunjungan lapangan penting agar rekomendasi yang disusun Pansus berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat.

“Kami datang bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kami ingin melihat langsung persoalan di lapangan, mendengar masyarakat, dan menginventarisasi masalah secara objektif agar rekomendasi Pansus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” kata Filep dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Menurut Filep, persoalan pengungsian menjadi salah satu perhatian utama karena konflik berdampak terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, hingga kehidupan sosial.

“Negara perlu memastikan masyarakat yang terdampak konflik memperoleh perlindungan dan kepastian masa depan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat hidup terlalu lama dalam ketidakpastian,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
DPD RI konflik Papua papua
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