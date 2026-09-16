Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Anggota TNI AU Pelaku Penganiayaan Serda Ahmad hingga Tewas Ditetapkan Tersangka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |10:01 WIB
4 Anggota TNI AU Pelaku Penganiayaan Serda Ahmad hingga Tewas Ditetapkan Tersangka
Puspom AU Menetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Penganiayaan Serda Ahmad/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Puspom AU telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Serda Ahmad Mujamil Farizal (AMF). Mereka berinisial Serda MTS, Serda MAD, Serda JM, dan Serda AH.

"Berdasarkan hasil penyidikan kami, telah ditetapkan empat orang tersangka, yaitu Serda MTS, Serda MAD, Serda JM, Serda AH, dan seluruhnya adalah anggota TNI Angkatan Udara," ujar Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara (Danpuspomau), Marsda TNI Daan Sulfi  pada wartawan, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, korban penganiayaan Serda Ahmad menjabat sebagai Admin Urutu Subbagmin Bagum Setdis Dispsiau.

Selain Serda Ahmad yang meninggal dunia, terdapat 2 korban lainnya, yakni Serda ZN dan Serda RP. Adapun kronologis dugaan penganiayaan itu terjadi pada Rabu, 9 September 2026 lalu sekira pukul 21.05 WIB hingga pukul 23.10 WIB.

"Kejadiannya adalah di Mess Galaksi, itu adalah messnya Dispsiau, Jalan Kopardara, Lanud Halim Perdanakusuma," tuturnya.

Dia menambahkan, atas perbuatannya itu, para tersangka terancam hukuman 7 sampai 9 tahun penjara.

Mereka disangkakan Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo Pasal 20 huruf e Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan yang dilakukan  militer yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.

Atau, Pasal 467 ayat (3) jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana mengenai penganiayaan berat yang direncanakan sehingga mengakibatkan kematian korban dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211581/tni-fEbV_large.jpg
Bertaruh Nyawa! Prajurit Elite TNI AU Selamatkan Rekannya dari Pembantaian saat Operasi Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211579/tni-2q9m_large.jpg
Jenderal Peraih Adhi Makayasa Ini Dimarahi Ibunya Terbangkan Jet Tempur F-16 di Atas Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201115/tni_au-8BCD_large.jpg
Mengintip Lebih Dekat Kecanggihan Rudal QW-3 dan Ranpur P6, Alutsista Canggih Terbaru TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201119/tni_au-4MFu_large.jpg
Mengenal Yon Arhanud 21 Pasgat, Perisai Pertahanan Udara Canggih TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186237/tni_au-T3v8_large.jpg
Ribuan Pasukan Elite TNI AU Kopasgat Akan Diterjunkan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186234/tni_au-y1bw_large.jpg
Viral Kabar Pesawat Asing Mendarat di Bandara IMIP, Jenderal Penerbang Tempur TNI AU Buka Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement