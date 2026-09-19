Sejarah 19 September: Bendera Belanda Disobek hingga Juan Peron Digulingkan

SEJUMLAH peristiwa atau sejarah penting terjadi setiap harinya, termasuk pada 19 September. Okezone mengulas beberapa peristiwa tersebut berdasarkan Wikipedia:

1926 - Peresmian Stadion San Siro di Milan

Stadion San Siro, yang juga dikenal sebagai Stadion Giuseppe Meazza, merupakan stadion sepak bola di Milan, Italia. Stadion ini menjadi kandang bagi dua klub Serie A, yakni AC Milan dan Inter Milan.

Stadion San Siro mulai dibangun oleh Piero Pirelli, Presiden AC Milan saat itu, pada 1 Agustus 1925 dan selesai pada 15 September 1926. Stadion tersebut awalnya bernama Nuovo Stadio Calcistico San Siro.

Stadion San Siro resmi dibuka pada 19 September 1926 dengan pertandingan derby antara AC Milan dan Inter Milan. Dalam pertandingan tersebut, Inter Milan menang dengan skor 6-3.

1945 - Insiden Hotel Yamato

Insiden Hotel Yamato terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Rakyat Surabaya menurunkan dan merobek bagian berwarna biru dari bendera Belanda yang berkibar di atap Hotel Yamato.

Setelah bagian biru tersebut dirobek, bendera itu dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia, yakni Merah Putih.