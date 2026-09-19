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Selebgram Jule Ditangkap Polisi Terkait Penyalahgunaan Vape Etomidate

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |15:51 WIB
Selebgram Jule Ditangkap Polisi Terkait Penyalahgunaan Vape Etomidate
Selebgram Jule Ditangkap Polisi (foto: dok instagram)
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JAKARTA - Selebgram Julia Prastini alias Jule diamankan pihak kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta, di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat, pada Senin (14/9/2026).

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Ipda Ade Mona Prihatna. Dia menyampaikan bahwa pihaknya tengah menangani perkara yang melibatkan Jule. Namun, dia belum dapat menjelaskan lebih detail terkait perkara tersebut.

"Baik, dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini Polresta Bandara sedang menangani perkara salah satu selebgram, dan mohon waktu untuk rilis resminya hari ini ya," kata Ade saat dihubungi, Sabtu (19/9/2026).

Ade mengatakan, pihaknya mengamankan Jule terkait penyalahgunaan narkoba pada Senin (14/9/2026).

"Benar (penyalahgunaan narkoba jenis vape etomidate)," ungkap Ade.
 

(Awaludin)

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