Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Raja Salman Sebut Houthi 'Milisi Teroris' Usai Makkah Jadi Sasaran

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |07:43 WIB
Raja Salman Sebut Houthi 'Milisi Teroris' Usai Makkah Jadi Sasaran
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud (foto: The National)
A
A
A

JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud mengecam dugaan upaya kelompok Houthi menargetkan kota suci Makkah. Ia bahkan menyebut kelompok bersenjata asal Yaman tersebut sebagai "milisi teroris". Pernyataan itu disampaikan Raja Salman dalam rapat kabinet pada Selasa 22 September 2026, menurut laporan Saudi Press Agency (SPA). 

Sikap tersebut menjadi salah satu intervensi langka Raja Salman dalam isu keamanan terkini, sementara urusan pemerintahan sehari-hari lebih banyak dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Dilansir dari Aljazeera, Rabu (23/9/2026). Raja Salman menyebut dugaan penargetan Makkah sebagai "kejahatan keji" yang dinilai menjadi provokasi terhadap umat Muslim di seluruh dunia. Ia juga memuji militer dan aparat keamanan Saudi karena menjaga keamanan negara serta menghadapi setiap agresi yang mengancam tempat-tempat suci, jemaah, warga negara, dan penduduk Kerajaan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Arab Saudi mengatakan sistem pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan drone yang diluncurkan Houthi di dekat Makkah pada 15 September 2026. Menurut pihak Saudi, drone itu dihancurkan sebelum memasuki wilayah udara terlarang di atas kota suci tersebut.

Namun, klaim tersebut dibantah pihak Houthi. Pemimpin Houthi Abdel-Malik al-Houthi menyebut tuduhan Saudi sebagai kebohongan dan menyangkal bahwa kelompoknya menargetkan Makkah.

Insiden tersebut disebut Saudi sebagai upaya kedua untuk menargetkan Makkah, setelah serangan rudal pada 2017. Pemerintah Saudi juga menyatakan keamanan dua Masjid Suci dan para jemaah merupakan prioritas utama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/18/3243543//raf_voyager-cVCh_large.jpg
Inggris Beri Dukungan Militer untuk Arab Saudi, Bantu Hadapi Houthi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/18/3243208//pemandangan_udara_masjid_dari_abad_pertama_hijriah_yang_ditemukan_di_al_mamala_arab_saudi-n7ye_large.jpg
Masjid Berusia 1.300 Tahun dengan Inskripsi Masa Islam Awal Ditemukan di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/18/3243113//viral-v7XW_large.jpg
Breaking News! Houthi Bombardir Fasilitas Minyak Aramco dan Riyadh dengan Rudal dan Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/18/3242566//ilustrasi-VMwu_large.jpg
Pertempuran Pasukan Yaman dengan Houthi Pecah di Dekat Perbatasan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/18/3242496//pm_malaysia_anwar_ibrahim-WZPy_large.jpg
Anwar Ibrahim Soroti Drone Dekat Makkah: Keselamatan Kota Suci Tak Boleh Terancam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/18/3242333//viral-knA1_large.jpg
Kelompok Houthi Diduga Serang Mekkah, OKI: Aksi Terorisme yang Bertentangan dengan Islam!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement