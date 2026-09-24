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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Tangerang Berpotensi Diguyur Hujan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Tangerang Berpotensi Diguyur Hujan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis (24/9/2026) didominasi kondisi cerah hingga berawan.

Pada pagi hari, secara umum wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprediksi berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Tangerang.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada sore hingga menjelang malam hari.

Adapun suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 24-35 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 26-35 derajat Celsius.

 

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Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek cuaca
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