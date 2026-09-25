Buntut Temuan 'Klaster Mewah', DPR Panggil Ombudsman hingga Kalapas Cibinong Pekan Depan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyampaikan, pihaknya akan memanggil Ombudsman RI hingga jajaran Kanwil Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong awal pekan depan. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami temuan Ombudsman terkait adanya dugaan "klaster mewah" di Lapas Cibinong, Bogor.

"Apa yang menjadi temuan Ombudsman RI, nanti Komisi XIII secara resmi akan mengundang Ombudsman RI, Dirjen Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kanwil Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat, dan Kalapas Cibinong untuk rapat dengar pendapat untuk saling mengonfirmasi data temuan terhadap Ombudsman RI," kata Sugiat saat dihubungi, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, Komisi XIII DPR RI baru bisa mengambil keputusan untuk meninjau lapas sesudah rapat tersebut. Pihaknya akan membuat rekomendasi supaya persoalan ini bisa tuntas dan tidak terulang kembali.

"Saya pikir itu, nanti hari Senin kita rapat dengar pendapatnya sekitar jam 10.00 atau jam 10.30. Saya pikir itu dari kami, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI," ujar Sugiat.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan bangunan mewah dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 23 September 2026.