Timnas Indonesia Vs Singapura Malam Ini, 3.852 Polisi Disiagakan di SUGBK

JAKARTA - Sebanyak 3.852 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2026).

Dua pertandingan dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Bangladesh akan menghadapi Malaysia pada pukul 16.00 WIB, kemudian Timnas Indonesia melawan Singapura pada pukul 19.30 WIB.

Pengamanan tersebut dilakukan melalui Operasi Garuda Bakti 2026. Ribuan personel disebar di sejumlah titik, mulai dari kawasan stadion, hotel, tempat latihan, bandara, hingga jalur yang dilalui tim dan ofisial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan tidak hanya dilakukan selama pertandingan berlangsung. Polisi juga mengawal seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kedatangan tim dan penonton hingga kepulangan.

“Pengamanan disiapkan untuk seluruh rangkaian pertandingan hari ini, mulai dari kedatangan tim dan penonton, akses masuk stadion, jalannya pertandingan hingga kepulangan. Kami berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).