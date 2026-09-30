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Komisi II DPR Resmi Bentuk Panja RUU Pemilu, Jadwal Pembahasan Disusun Pekan Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |08:10 WIB
Komisi II DPR Resmi Bentuk Panja RUU Pemilu, Jadwal Pembahasan Disusun Pekan Depan
Komisi II DPR RI bentuk Panja RUU Pemilu (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembentukan Panja menandai dimulainya secara formal proses revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pembentukan Panja telah disahkan melalui rapat internal Komisi II DPR RI. Sehingga proses penyusunan revisi UU Pemilu mulai berjalan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Komisi II DPR RI hari ini secara formal telah mengesahkan Panitia Kerja penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilu,” ujar Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Ia menegaskan, pembentukan Panja menjadi tahapan formal bagi DPR untuk mulai membahas revisi UU Pemilu. Komisi II selanjutnya akan menyusun tahapan dan jadwal pembahasan.

“Mulai hari ini, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses revisi Undang-Undang Pemilu berjalan secara formal di DPR RI melalui Panja yang dibentuk di Komisi II DPR RI,” katanya.

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Topik Artikel :
DPR RI RUU Pemilu UU Pemilu
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