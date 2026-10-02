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Jembatan Teupin Mane yang Dibangun Pasca Bencana Aceh Akhirnya Dibuka

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |23:25 WIB
Jembatan Teupin Mane yang Dibangun Pasca Bencana Aceh Akhirnya Dibuka
Jembatan Teupin Mane yang Dibangun Pasca Bencana Aceh Dibuka/ist
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BIREUEN –  Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh yang ambruk pasca bencana banjir akhir November 2025 telah selesai dibangun dan dibuka hari ini, Jumat (2/10/2026). Lokasi tersebut adalah titik pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto saat awal bencana.

Jembatan Teupin Mane merupakan jalan nasional penghubung jalur lintas tengah menuju Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah hingga ke Aceh Tenggara.

"Mudah-mudahan tidak ada kendala dan setelah proses pembukaan fungsional, secepatnya bisa dilakukan tahapan lainnya, " kata Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Safrizal ZA.

Dalam pelaksanaan pembukaan jalur, nantinya yang diperkenankan melintas hanyalah kendaraan roda  dua dan roda empat. Sementara truk dengan beban berat belum diperkenankan melintas karena belum dilakukan uji beban jembatan.

‘’Pembukaan operasional juga bagian dari target konstruksi yang sejak awal ditargetkan beroperasi secara fungsional penuh pada Oktober 2026,dan rampung seutuhnya pada Desember 2026,’’ ujarnya.

Safrizal juga memberikan apresiasi kepada Kementerian PU, BPJN Aceh, BUMN pelaksana, kontraktor lokal, Pemkab Bireuen. ‘’Serta warga setempat, dan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung,’’tandasnya.

 

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