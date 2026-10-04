Jokowi Bertolak ke Jakarta Saksikan Laga Final Indonesia vs Thailand

SOLO - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertolak menuju Jakarta dari kediamannya di Sumber, Solo, pada Minggu (4/10/2026) siang.

Keberangkatannya ke ibu kota bertujuan untuk menyaksikan langsung pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand.

Pertandingan perebutan trofi tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (5/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Saat ditemui awak media di sela-sela keberangkatannya, Jokowi menyapa warga dan wartawan dengan ramah. Ia mengonfirmasi niatnya untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda di Jakarta. Meski antusias, Jokowi enggan memprediksi skor akhir pertandingan.