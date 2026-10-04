Diving di Pulau Panga Batang, 2 WN Irlandia dan 1 WNI Hilang

SIKKA - Empat penyelam terpisah dari rombongan saat melakukan diving di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/10/2026).

Satu warga negara Austria ditemukan dalam kondisi selamat, sementara dua warga negara Irlandia dan seorang warga negara Indonesia (WNI) masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Tiga penyelam yang masih dicari yakni Dervla Mulligan (28), perempuan warga negara Irlandia; Darragh Mc Kiernan (27), laki-laki warga negara Irlandia; serta Frederik Horipun (39), laki-laki WNI yang merupakan dive guide.

Sementara itu, Patricia Retter (42), warga negara Austria, ditemukan selamat oleh nelayan di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale, Maumere.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fathur Rahman, mengatakan pihaknya menerima laporan kondisi membahayakan manusia sekitar pukul 14.10 WITA dari Riana selaku tour guide.

Peristiwa bermula sekitar pukul 10.00 WITA ketika enam orang, terdiri atas dua guide WNI dan empat warga negara asing (WNA), melakukan penyelaman. Mereka kemudian dibagi menjadi dua tim.