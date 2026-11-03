Heboh! WNA Ditemukan Tewas Mengenaskan di Pantai Gianyar Bali, Ada Luka di Kepala

GIANYAR – Seorang Warga Negara Asing (WNA) tanpa identitas ditemukan tewas di kawasan Pantai Ketewel Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (2/11/2026). Jasad WNA itu ditemukan dengan kondisi luka robek di bagian kepala.

Kapolsek Sukawati, Kompol I Nyoman Wiranata, membenarkan penemuan jasad WNA tanpa dokumen identitas tersebut.

"Informasi awal dari saksi Marselina Wulan, penjaga villa, penemuan jasad ini berada tepat di bibir pantai belakang villa. Dari hasil identifikasi sementara, ditemukan luka lebam di tubuh korban," ujar Kompol I Nyoman Wiranata.

Jasad pria asing tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang penjaga villa bernama Marselina Wulan. Saat itu, saksi sedang beraktivitas di area pantai belakang villa tempatnya bekerja dan kaget melihat sosok jasad tergeletak di bibir pantai.

Petugas gabungan dari Polsek Sukawati dan Tim Inafis Polres Gianyar yang menerima laporan langsung meluncur ke lokasi untuk menggelar Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta identifikasi awal.

Selain lebam di sejumlah bagian tubuh, pemeriksaan fisik awal menunjukkan adanya luka robek cukup parah pada bagian kepala korban.

Namun, kepolisian belum bisa menyimpulkan apakah luka tersebut dipicu benturan tebing karang dan ombak laut, atau akibat indikasi kejahatan lain.