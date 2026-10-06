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Stafsus Menag Temui Korban Insiden Maulid di Pondok Pinang, Pastikan Proses Hukum Dikawal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |07:22 WIB
Stafsus Menag Temui Korban Insiden Maulid di Pondok Pinang, Pastikan Proses Hukum Dikawal
Staf Khusus Kemenag RI Gugun Gumilar menemui korban Insiden Maulid Nab di Pondok Pinang.
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JAKARTA — Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Pelayanan Agama dan Kerukunan, Gugun Gumilar, menemui secara langsung Ibu Amanda Andono, korban insiden petasan dalam perayaan Maulid Nabi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang sempat menjadi perhatian publik.

Pertemuan tersebut dilakukan Gugun setelah menampung berbagai kritik serta masukan dari masyarakat. Ia mengaku menerima ribuan pesan langsung (direct message) terkait insiden ini dan memutuskan untuk mendatangi korban secara langsung.

Dalam pertemuan itu, Gugun bersama korban melakukan musyawarah untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Menurut Gugun, korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan menuntut keadilan.

“Korban sudah melapor kepada pihak berwajib malam ini di Polres Jaksel dan meminta keadilan untuk Ibu Amanda,” ujar Gugun.

Gugun menyatakan akan mengawal langsung proses hukum tersebut agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

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