Maulid Nabi Ricuh karena Petasan, Panitia Akhirnya Minta Maaf

JAKARTA - Gelaran Maulid Nabi di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ricuh akibat panita nyalakan petasan pada tengah malam. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Lurah Pondok Pinang, Dina Roslina mengatakan, petugas sudah melakukan mediasi dan pihak dari panitia meminta maaf atas kejadian tersebut.

“Kami hadir bersama Polsek Kebayoran Lama, juga Koramil Kebayoran Lama, dan juga Satpol PP, dan juga para tokoh masyarakat yang ada juga di wilayah kita," ujar Dina kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, peristiwa itu terjadi karena salah satu warga melakukan kegiatan pengajian Maulid Nabi sekaligus Haul keluarganya. Namun, di akhir kegiatan dilakukan penyalaan kembang api hingga mengganggu ketentraman dan ketertiban warga sekitarnya.

Dia menerangkan, kegiatan itu telah diberitahukan pihak penyelenggara secara lisan ke RT/RW setempat dan Babinsa. Namun, belum diberitahukan secara resmi ke pihak kepolisian.

"Belum ada surat. Informasi yang kami dapat, ada 3 warga yang merasakan korban (terganggu), atau terjadi tindakan kekerasan karena pada saat itu korban melakukan protes pada panitia, menanyakan izin acara dan lain sebagainya,”ujarnya.

“Namun, mendapat sikap atau perlakuan kurang enak pada para perempuan ini sehingga hari ini kita lakukan mediasi untuk pertemuan selanjutnya," lanjutnya.

Dia menerangkan, sejatinya pada Minggu, 4 Oktober 2026 pagi, pihak penyelenggara telah mendatangi kediaman warga yang merasa terganggu itu bersama pihak RW, LMK, dan tokoh masyarakat.

Namun, warga meminta dilakukan mediasi di tempat netral sehingga mediasi dilakukan di Kantor Kelurahan Pondok Pinang.