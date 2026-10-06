Dasco Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Panglima TNI

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Saat ini, posisi tersebut masih dijabat Jenderal Agus Subiyanto.

Hal itu dikonfirmasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Bahkan, ia tak mengetahui soal kabar Surpres pergantian Panglima TNI.

"Oh, Panglima TNI mau diganti?" kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini pun kembali menegaskan, bahwa belum ada Surpres terkait pergantian dan permohonan uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI.

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"Sampai saat ini belum ada," ujar Dasco.

(Arief Setyadi )

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