Dua Rudal Balistik Hantam Area Dekat Bandara Aden

YAMAN - Dua rudal balistik dilaporkan menghantam area dekat Bandara Internasional Aden, Yaman. Belum diketahui dampak yang ditimbulkan.

Menurut laporan Aljazeera, dikutip Rabu (7/10/2026), laporan awal mengklaim salah satu dari dua rudal tersebut menargetkan unit koalisi pimpinan Saudi di Pusat Badr. Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi mengenai hal itu.

Rudal-rudal tersebut kemungkinan ditembakkan dari provinsi-provinsi tetangga yang berada di bawah kendali kelompok Houthi.

Saksi mata setempat mengatakan rudal lainnya menghantam dekat landasan pacu bandara. Ledakan terdengar hingga ke pinggiran Aden, dengan suara tembakan pencegat terdengar setelah benturan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.