Menhaj: Biaya Haji 2027 Melonjak, Namun Pelunasan Jemaah Lebih Murah

JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 melonjak menjadi Rp98 juta. Meski demikian, beban biaya pelunasan bagi calon jemaah dipastikan justru lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya berkat adanya subsidi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji secara total tahun ini memang tidak bisa terelakkan melonjak dari tahun lalu. Kita sepakati harganya Rp98 juta sekian," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Sebagai perbandingan, BPIH 2026 tercatat sebesar Rp87.409.365, sedangkan BPIH 2027 mencapai Rp98.466.351.

Meski total biaya operasional naik, Gus Irfan menjelaskan bahwa biaya pelunasan yang harus dibayar calon jemaah tahun ini justru lebih rendah berkat subsidi sebesar Rp3 juta per jemaah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Artinya apa? Artinya, biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun lalu turun sebesar Rp3.108.000. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo, serta kepada Prof. Dasco yang sudah berkomunikasi dengan intens," ucap Gus Irfan.