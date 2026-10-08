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Rocky Gerung Rapat Perdana Wantimpres, Bahas Putusan MK soal Gibran?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |17:23 WIB
Rocky Gerung Rapat Perdana Wantimpres, Bahas Putusan MK soal Gibran?
Anggota Wantimpres Rocky Gerung (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menghadiri rapat perdana Wantimpres usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Rapat digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Rocky mengatakan, rapat perdana tersebut belum membahas substansi isu tertentu. Para anggota Wantimpres masih membahas prosedur dan mekanisme kerja lembaga penasihat presiden.

"Pembagian kerja dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wantimpres. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh ngasih kuliah dan segala macam," katanya usai rapat.

Menurut Rocky, pembahasan nantinya mencakup berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik. Saat ditanya apakah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menjadi salah satu isu yang dibahas, Rocky kembali menegaskan pembahasan rapat belum masuk ke substansi.

"Tadi baru soal prosedur, membahas belum bicara substansinya," kata Rocky saat ditemui usai rapat.

Rocky juga ditanya mengenai tugasnya sebagai anggota Wantimpres. Alih-alih menjelaskan bidang yang menjadi tanggung jawabnya, Rocky menjawab dengan nada bercanda. "Ya melayani wawancara lu itu," kata Rocky.

Ketika ditanya mengenai kehadiran seluruh anggota Wantimpres dalam rapat perdana, Rocky menyebut tidak semua anggota kemungkinan dapat hadir. "Mungkin ada 1-2 orang enggak bisa," ujarnya.

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