Sukabumi dan Bogor Diguncang Gempa Beruntun, BBMKG Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang, Ana Oktavia Setiowati, menyebut gempa bumi tektonik beruntun mengguncang wilayah Sukabumi, Bogor, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Kamis (15/10/2026) petang. Gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif.

"Kamis (15/10/2026) pukul 17.49.43 WIB, wilayah Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat, dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik beruntun. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," ujarnya, Kamis (15/10/2026).

Menurut Ana, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa pertama memiliki magnitudo 3,5 setelah dilakukan pemutakhiran parameter. Episenter gempa terletak pada koordinat 6,73 derajat Lintang Selatan (LS) dan 106,61 derajat Bujur Timur (BT), atau tepatnya di darat, sekitar 25 kilometer di utara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan kedalaman 9 kilometer.

Sementara itu, gempa kedua memiliki magnitudo 4,1 setelah pemutakhiran parameter. Episenternya terletak pada koordinat 6,73 derajat LS dan 106,60 derajat BT, atau tepatnya di darat, sekitar 26 kilometer barat daya Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kedalaman 5 kilometer.

Ana menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat, gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah dengan intensitas yang berbeda.