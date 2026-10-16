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Gempa M7,2 Guncang Kamchatka Russia, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |13:46 WIB
Gempa M7,2 Guncang Kamchatka Russia, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia 
Gemap Rusia (foto: freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa besar kekuatan M7,2 mengguncang Semenanjung Kamchatka, Russia, Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 10:35:30 WIB. 

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6.9 pada kedalaman 119 km. 

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 52.05° LU; 157.35° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 171 Km arah barat daya Kamchatka. 

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia," tegas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

Wijayanto mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas deformasi batuan dalam Lempeng Pasifik dibawah Lempeng Okhotsk. 

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme sesar turun (normal fault).

 

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Topik Artikel :
BMKG gempa rusia gempa
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