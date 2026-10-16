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Jokowi: Ada Operasi Politik dan Penumpang Gelap di Balik Isu Ijazah!

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |16:14 WIB
Jokowi: Ada Operasi Politik dan Penumpang Gelap di Balik Isu Ijazah!
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
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SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ada operasi politik terkait tuduhan ijazah palsu dan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Jokowi juga menyebut ada "penumpang gelap" yang mencari untung dalam isu ini.

"Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik dan 'penumpang gelap' yang menunggangi lagi. Jadi, menjadi ramai," kata Jokowi di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan ini disampaikan terkait dugaan sosok "orang besar" di balik tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi maupun ijazah Wapres Gibran. Jokowi menganggap operasi politik yang diarahkan kepada dirinya maupun Gibran merupakan hal yang biasa.

Jokowi tak menampik jika isu yang mengarah kepada dirinya maupun Gibran mengakibatkan berbagai isu maupun persoalan besar yang lebih penting justru terabaikan.

Namun, dimungkinkan pula operasi politik itu bertujuan untuk menurunkan reputasi politik seseorang, dalam hal ini Jokowi atau Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi, atau keduanya.

(Arief Setyadi )

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