Bandara Aden Kembali Diserang Houthi, Dua Rudal Jatuh Dekat Pesawat Penumpang

JAKARTA - Dua rudal yang diluncurkan kelompok Houthi dilaporkan mendarat di dekat pesawat penumpang, yang bersiap lepas landas dari Bandara Internasional Aden, Yaman selatan, menuju Kairo, Mesir. Insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Menteri Informasi pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, Moammar al-Eryani, mengatakan pesawat dengan nomor penerbangan 612 tengah bersiap untuk lepas landas ketika bandara menjadi sasaran serangan rudal.

Dalam pernyataannya, al-Eryani menyebut kedua rudal tersebut jatuh sekitar 500 meter dari pesawat dan 100 meter dari bagian tengah landasan pacu.

Ia mengecam serangan tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan penumpang dan awak pesawat, sekaligus mengancam keamanan penerbangan sipil.

"Ini bukan hanya serangan terhadap bandara sipil, tetapi ancaman langsung terhadap nyawa penumpang dan awak penerbangan, keselamatan navigasi udara, serta pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional," kata al-Eryani, dilansir dari trtworld, Sabtu (17/10/2026).

Departemen Keamanan Aden juga mengonfirmasi dua rudal yang diluncurkan kelompok Houthi mendarat di area bandara. Menurut departemen tersebut, insiden itu merupakan serangan kedua terhadap fasilitas tersebut dalam waktu kurang dari sepekan.

Sementara itu, situasi keamanan di kawasan turut diwarnai laporan pencegatan rudal dan drone oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi.