Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Memanas, Wabah Kolera di Yaman Melonjak Tiga Kali Lipat

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |11:35 WIB
Perang Memanas, Wabah Kolera di Yaman Melonjak Tiga Kali Lipat
Para pengungsi Yaman menunggu untuk menerima perawatan medis (foto: Abdulnasser Alseddik/AP)
A
A
A

YAMAN - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan lonjakan kasus dugaan kolera di Yaman, seiring meningkatnya intensitas konflik dan bertambahnya jumlah warga yang mengungsi. Dalam tiga pekan terakhir, kasus dugaan penyakit tersebut meningkat hingga tiga kali lipat.

Dalam laporan yang dirilis pada Selasa, WHO mencatat jumlah kasus dugaan kolera naik dari 217 kasus pada pekan 6–12 September menjadi 647 kasus pada pekan 27 September–3 Oktober.

Situasi tersebut terjadi ketika lebih dari 200.000 orang terpaksa meninggalkan rumah akibat pertempuran yang kembali memanas. Banyak warga mengungsi ke kamp-kamp dengan kondisi sanitasi yang buruk, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

“Keluarga-keluarga yang mengungsi akibat konflik kini menghadapi ancaman lain dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan diobati,” kata Annette Heinzelmann, direktur darurat WHO untuk kawasan tersebut, dilansir dari Al Jazeera, Rabu (14/10/2026).

Ia memperingatkan bahwa wabah berpotensi menyebar dengan cepat apabila kebutuhan dasar masyarakat tidak segera terpenuhi.

“Tanpa pendanaan mendesak dan akses tanpa hambatan ke air bersih, vaksinasi, dan layanan kesehatan penting, wabah dapat menyebar dengan cepat di antara komunitas yang sudah rentan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kolera Houthi Yaman Houthi Yaman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/18/3247779//bandara_king_khalid-zZud_large.jpg
2 WNI Ternyata Jadi Korban Serangan Houthi di Bandara Riyadh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/18/3247748//houthi-x791_large.jpg
Houthi Serang Fasilitas Aramco di Arab Saudi, Balasan atas Serangan Koalisi di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/18/3247616//ilustrasi-L1J2_large.jpg
Houthi Peringatkan AS Tak Ikut Campur Bantu Saudi dalam Konflik Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/18/3247525//viral-KHAh_large.jpg
Bandara Riyadh Dibombardir Houthi, Begini Operasional Penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/18/3247388//viral-JDos_large.jpg
Mufti Bangladesh Nasrullah Al-Badr Tewas Akibat Serangan Houthi di Bandara Riyadh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/18/3247364//bandara_king_fahd-pePj_large.jpg
Gelombang Serangan Houthi Berlanjut, Bandara King Fahd dan Fasilitas Minyak Saudi Jadi Sasaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement