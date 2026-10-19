Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Gugatan Ijazah Gibran, Hasan Nasbi Tegaskan Pemerintah Ikuti Putusan MK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |18:05 WIB
Soal Gugatan Ijazah Gibran, Hasan Nasbi Tegaskan Pemerintah Ikuti Putusan MK
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah menghormati putusan MK terkait gugatan ijazah wapres Gibran.
A
A
A

JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan, pemerintah berpegang pada amar putusan MK yang menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

"Kalau terus mendesak Pak Prabowo untuk melakukan intervensi sebagai pemerintah, pemerintah itu ikut putusan MK. Dan amar putusan MK-nya, pemohon tidak punya legal standing," terang Hasan dalam diskusi bertajuk "Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi" di kawasan Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Meski begitu, Hasan mempersilakan masyarakat sipil untuk mencari dukungan ke parlemen hingga partai politik (parpol) guna membuktikan ijazah Gibran. Baginya, sistem demokrasi membuka ruang bagi semua pihak untuk bersilaturahmi.

"Kalau teman-teman mau datang ke DPR, datang ke partai politik, silakan, kan tidak dilarang juga. Dalam negara demokrasi, orang bersilaturahmi silakan saja. Namun, pendirian pemerintah adalah ikut aturan main, ikut regulasi, ikut putusan MK, dan ikut undang-undang," ujar Hasan.

"Jadi putusan MK itu yang dipegang oleh pemerintah dan presiden. Jangan di satu sisi kita bilang harus taat aturan, tetapi disuruh tidak memegang putusan MK. Putusan itulah yang kita pegang," tambahnya.

Terlepas dari itu, Hasan menegaskan bahwa pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dan ketenangan nasional. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat fokus menjalankan berbagai program prioritas.

"Pemerintah tentu berkepentingan untuk menjaga stabilitas dan ketenangan, sehingga kita bisa fokus menjalankan program-program yang ingin dicapai secepatnya," terangnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248021//viral-aOFd_large.jpg
Antar Surat Tuntutan, Prabowo Diminta Perintahkan Fraksi Gerindra Makzulkan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247966//viral-1AL0_large.jpg
Dilaporkan ke DKPP Soal Pasal Selundupan Loloskan Gibran, KPU: Kita Siap Buka-bukaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247857//denny_indrayana_adukan_seluruh_komisioner_kpu-AJBD_large.jpg
Denny Indrayana Cs Adukan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP, Ini Empat Dugaan Pelanggarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247729//pakar_komunikasi_politik_effendi_gazali-PW4V_large.jpg
Effendi Gazali: Golkar, PKS, dan PKB Terbuka Terima Aspirasi Hak Angket Ijazah Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247665//polemik_ijazah_gate-Oj4V_large.jpg
Polemik Ijazah Gate, PKS Dorong DPR Kaji Temuan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247378//pemerintah-2Y49_large.jpg
Demokrat Konsolidasi Bahas Putusan MK Tidak Temukan Bukti Gibran Miliki Ijazah SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement